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Объем вкладов в «Белгазпромбанке» уменьшился на 36,5%

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  • 20.10.2020, 12:26
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Объем вкладов в «Белгазпромбанке» уменьшился на 36,5%

Банком по-прежнему руководит временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой.

«Белгазпромбанк» отчитался за три квартала 2020 года. Кредитный портфель уменьшился на 12% (примерно до 2,4 млрд рублей), а объем вкладов — до 1,97 млрд (минус 36,5% к 2019 году), пишет office life.

Клиенты забрали из банка свыше 1,1 млрд рублей. Активы снизились с примерно 4,97 млрд до 4,14 млрд.

Отток средств клиентов наблюдался и ранее. По данным за первое полугодие, средства клиентов банка к 30 июня уменьшились на 27%, до 2,193 млрд рублей.

Банком по-прежнему руководит временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой. Она была введена на фоне уголовных дел в отношении экс-руководителя банка Виктора Бабарико, зампредов правления и других лиц.

Ермакова заявляла, что «Газпром» и Газпромбанк (собственники банка) не идут на контакт с временной администрацией. Также при Ермаковой в банке был скандал со вскрытием ячеек клиентов.

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