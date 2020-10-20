Сколько заразившихся коронавирусом в Литве?
Фото: J. Stacevičiaus/LRT
В данный момент в балтийской стране болеют 4497 человек.
Как сообщает сайт
Charter97.org со ссылкой на литовский Минздрав, в балтийской стране зафиксировано 202 новых случая заболевания COVID-19. Всего в стране коронавирус подтвержден у 7928 человек.
За сутки от коронавируса умерли пять человек.
Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 118 человек, еще 37 больных скончались по другим причинам.
В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек. В изоляции находятся 31 946 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 358 привозных случаев.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт
Charter97.org
следующим образом:
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:
Ссылка:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка:
Bank Millennium S.A.
Адрес:
ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN:
PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123
SWIFT:
BIGBPLPW
Название владельца счета:
Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа:
Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу
charter97@gmail.com