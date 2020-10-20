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Сколько заразившихся коронавирусом в Литве?

  • 20.10.2020, 17:44
  • 1,518
Сколько заразившихся коронавирусом в Литве?
Фото: J. Stacevičiaus/LRT

В данный момент в балтийской стране болеют 4497 человек.

Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на литовский Минздрав, в балтийской стране зафиксировано 202 новых случая заболевания COVID-19. Всего в стране коронавирус подтвержден у 7928 человек.

За сутки от коронавируса умерли пять человек.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 118 человек, еще 37 больных скончались по другим причинам.

В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек. В изоляции находятся 31 946 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 358 привозных случаев.

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