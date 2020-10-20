Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Польши 20.10.2020, 19:18

фото: adam guz/kprm

Матеуш Моравецкий выразил солидарность с белорусским народом и протестующими.

Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Как сообщает телеграм-канал Тихановской, она передала список рекомендаций о том, как улучшить процедуру получения гуманитарных виз в Польшу, а также получения права работать на территории страны. Премьер-министр заявил, что Польша готова голосовать за отказ от ограничений права на работу для обладателей гуманитарных виз.

Тихановская рассказала о своем представителе по экономике Алесе Алехновиче и попросила организовать с ним встречу, чтобы обсудить пакет экономических реформ для демократической Беларуси.

Обсуждены также вопросы реабилитации белорусов, которые получили тяжелые травмы во время протестов, стипендиальные программы для спортсменов, чтобы они могли продолжать тренироваться в Польше.

По информации телеграм-канала, Моравецкий выразил солидарность с белорусским народом и протестующими. Тихановская в ответ поблагодарила за поддержку студенческих программ, независимых СМИ, блогеров и всего народа Беларуси.

Ранее 20 октября в Варшаве экс-кандидат в президенты Беларуси обсудила с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским выдвинутый ею ультиматум белорусским властям и план по выходу Беларуси из кризиса.

До встречи со Щерским Тихановская обсудила вопросы помощи белорусам, которые вынужденно покинули родину, с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

Экс-кандидат в президенты Беларуси также выступила на открытии учебного года Колледжа Европы и обновленной программы Калиновского в Варшавском университете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».