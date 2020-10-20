Ученые выяснили, сколько коронавирус живет на коже
- 20.10.2020, 19:38
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Живучесть коронавируса сохраняется примерно в пять раз дольше, чем вируса гриппа.
Коронавирус может сохранять активность на коже человека в течение девяти часов. Это выяснила группа исследователей Киотского префектурального медицинского университета в Японии, сообщает korrespondent.net со ссылкой на NHK.
Отмечается, что живучесть коронавируса сохраняется примерно в пять раз дольше, чем вируса гриппа.
Доцент Хиросэ Рехэй и его коллеги провели исследование, чтобы определить, как долго коронавирус может выжить на коже человека. Для этого ученые нанесли на образцы кожи, взятые у умерших, около 100 тысяч коронавирусов и такое же число вирусов гриппа А.
Они обнаружили, что коронавирус оставался заразным примерно девять часов, а вирус гриппа – примерно 1 час 50 минут.