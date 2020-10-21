«Нужно терпеливо и последовательно дожимать эту власть» 3 21.10.2020, 11:07

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Фото: ТАСС

Все у нас получится!

- Более 20 лет власть пользовалась нашим терпением для своего блага, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Пришло время проявить это качество во благо народа.

Несмотря на то, как пройдет день ультиматума, нужно терпеливо и последовательно дожимать эту власть. Истеричные сюжеты пропагандистов, заявления о применении боевого оружия, разборки между омоновцами, их разводы с собственными женами - это все свидетельства того, что мы их дожимаем.

Будьте терпеливы и последовательны и все у нас получится!

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