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«Начало конца»: мировые СМИ пишут о крахе режима Лукашенко

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  • 21.10.2020, 14:35
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«Начало конца»: мировые СМИ пишут о крахе режима Лукашенко
Фото: tut.by

Белорусская революция стала наиболее популярной темой в авторитетных медиа.

Мировые таблоиды еще полгода назад крайне редко писали о Беларуси, но этим летом ситуация изменилась – в стране случилась революция, которой не ожидал никто. Чтобы понять, как во всемирноизвестных медиа изменилось представление о белорусах, Лукашенко и Тихановской, издание kyky.org проанализировало тексты популярнейших изданий.

The Economist

В Британском еженедельнике недолюбливали Лукашенко и его соратников еще до выборов. Так, например, 20 июня издание выпустило текст под заголовком «Размахивая тапочками перед «тараканом», в котором рассказывалось, как диктактор, правящий с 94-го, в 2020-м должнен сильно постараться, чтобы выиграть новые выборы. Так как все, что он строил годами, рушится.

При этом в середине лета аналитики издания не утверждали, а лишь предполагали, что Лукашенко не победит на выборах. Но 13 августа The Economist опубликовал текст «Лукашенко пытается подавить протесты против сфальсифицированной «победы». С тех пор издание придерживается политики, что в Беларуси правит нелегитимный узурпатор.

The New York Times

Первый текст о ситуации в Беларуси издание выпустило 22 июня под заголовком: «Шаткая политическая хватка, Лукашенко обвиняет давнего союзника: Россию» В ней рассказывается о том, как Виктор Бабарико, который руководил российским банком, оказался в тюрьме.

Второй текст в контексте выборов в Беларуси у The New York Times вышел 29 июля, он назывался: «Беларусь заявляет, что российские наемники планировали сорвать августовские выборы». Издание писало о «эскалации вражды с ближайшим соседом», как бы намекая, что Лукашенко, вероятно, сошел с ума, раз решил поссориться с Путиным.

7 августа издание решило поменять тональность. В тексте под названием «Последнему диктатору» Европы грозят перевыборы, он все в большей опасности». Этот текст начинается со слов: «Человек, которого часто называют «последним диктатором Европы», еще никогда не выглядел таким шатким». В издании объясняют такое состояние «президента» появлением кандидата Светланы Тихановской, которая стала главным оппонентом Лукашенко. А также тем, что за время предвыборной кампании он растерял «союзников» и не уследил за экономикой.

Фото: Getty Images

После выборов в Беларуси The New York Times окончательно перестал подавать Лукашенко как человека, в руках которого действительно сосредоточена власть. 13 августа издание опубликовало два текста. Первый – «Массовые избиения и задержания в Беларуси: как Лукашенко цепляется за власть». Второй – «Кто такая Светлана Тихановская – лидер оппозиции в Беларуси?».

20 августа опубликовало текст «В Беларуси происходят невозможные, немыслимые перемены». Журналисты The New York Times стали чаще писать о людях, о лидерах сопротивления, о женщинах Беларуси, которые идут в бой, несмотря на жестокие задержания.

The Guardian

Ведущий мировой таблоид Британии, кажется, первым из СМИ за пределами Беларуси признал лидерство Тихановской. Уже 31 июля там опубликовали текст под заголовком: «Массовый митинг в поддержку лидера белорусской оппозиции накануне президентских выборов». Это был текст о том, как десятки тысяч белорусов пришли на пикет Тихановской в минский парк.

2 августа на The Guardian вышел текст про Лукашенко. Он назывался «Неужели это начало конца «последнего диктатора Европы»?» В нем про Лукашенко писали «загнанный в угол белорусский правитель».

Неудивительно, что после 9 августа на The Guardian (как это случилось чуть позже у The New York Times) полностью пропала подача Лукашенко как легитимного. Издание опубликовало тексты о нем, которые рассказывали о насилии над мирными гражданами:

«Последний диктатор Европы» теряет хватку».

«Беларусы в голос говорят: время Александра Лукашенко истекло».

«В отставку!»: Александра Лукашенко критиковали заводчане в Минске».

Такие тексты параллельно с репортажами с разгонов митингов выходили на The Guardian в августе. В сентябре новости про Лукашенко таблоид отправил на второй план – в повестке были люди, которые страдали от действий силовиков, члены КС, которых отправляли в тюрьмы, и женщины. 12 сентября издание опубликовало текст «Феминистическая революция в Беларуси: как женщины сплотились против Лукашенко».

BBC

Издание из Нью-Йорка начало писать о выборах в Беларуси еще в июле. 14 июля, например, вышел текст «Выборы в Беларуси: сотни людей протестуют после того, как соперники Лукашенко заблокированы». В нем рассказывалось, как Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не пустили в бюллетени, из-за чего «находящийся у власти с 1994 года Лукашенко гарантированно победит в голосовании».

30 июля в BBC узнали про Светлану Тихановскую. Тогда вышел текст «Митинг оппозиции в Беларуси привлекает тысячи людей, несмотря на разгоны». А 31 июля издание, видимо, решило просветить своих британских читателей, и выпустило материал под названием «Беларусь: домохозяйка бросает вызов авторитарному правителю». В нем рассказали, что Светлана – политик-новичок, которая «стала неожиданным лицом перемен в Беларуси». Уже 19 августа BBC разместило текст «Беларусь на грани: что теперь?», в котором фото Тихановской поставили рядом с фото Лукашенко. Впрочем, после 9 августа Тихановская больше не появлялась на BBC в качестве чьей-то жены или домохозяйки.

Фото: AFP

Весь август на BBC выходили материалы о протестах в Беларуси. Примечательно и то, что в заметках не писали о лидерах – писали о людях. Много внимания издание также уделяло феминистской повестке. Так 13 августа вышел текст «Женщины образуют цепочки солидарности, чтобы осудить репрессии», после которого BBC не раз писал о женских маршах. И даже упоминал задержание Нины Багинской.

В сентябре повестка издания была аналогичная: BBC давало информацию о протестах, задержаниях и о том, как Лукашенко просит денег у Путина.

Последние новости были тоже о массовых митингах, а еще 14 октября вышел текст «Беларуская оппозиция угрожает Лукашенко массовой забастовкой» – про народный ультиматум, который предложила Светлана Тихановская.

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