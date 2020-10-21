ЕК подписала соглашение на поставку 400 миллионов доз вакцины от COVID-19

ЕК подписала соглашение на поставку 400 миллионов доз вакцины от COVID-194
- 21.10.2020, 16:42
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Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Европейская комиссия от имени стран ЕС подписала соглашение с американским фармацевтическим гигантом Johnson & Johnson на поставку 400 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом на своей станице в Twitter сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает «Польское радио».
«Поскольку коронавирус стремительно распространяется в Европе, мы приняли решение обеспечить дозы будущей вакцины для защиты граждан. Сегодня мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Он позволит странам ЕС закупать до 400 млн доз. Это наш третий контракт с фармацевтической компанией. Их будет еще больше», - написала Урсула фон дер Ляйен.
Подписание контракта стало возможным благодаря предварительному соглашению, подписанному представителями Еврокомиссии и компании Johnson & Johnson в начале октября.