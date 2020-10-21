Белорусы сегодня смогут увидеть до 25 метеоров в час 2 21.10.2020, 17:30

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Метеорный поток Ориониды достигнет пика этим вечером.

21 октября наступит максимум действия метеорного потока Ориониды. Об этом говорится в сообществе ASTROBEL TEAM, пишет «Брестская газета».

Ежегодно с первых чисел октября до первых чисел ноября на Земле наблюдается метеорный поток Ориониды: Земля пересекает рой частиц, оставленных кометой Галлея, которые со скоростью 66 км/час влетают в земную атмосферу, оставляя в небе яркие светящиеся следы – метеоры. Комета Галлея считается самым известной кометой в Солнечной системе, она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к Земле каждые 76 лет.

Метеорный поток получил свое название от своего радианта — точки на небе, из которой, кажется, исходят полосы. Радиант Орионид находится возле созвездия Ориона.

Более длинные полосы появляются вдали от радианта, поэтому лучший способ увидеть метеоры — это либо найти место, где можно полежать на земле хотя бы час, либо посмотреть в сторону части неба, которая немного выше, чем созвездие Ориона, сообщается на сайте space.com.

В период пика в ночном небе можно наблюдать до 20-25 метеоров в час. Хотя в прошлом Ориониды имели некоторые отдельные всплески активности, в 2020 году астрономы не ожидают большой интенсивности этого метеорного потока.

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