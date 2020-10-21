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Белорусская промышленность пикирует по финансовым показателям

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  • 21.10.2020, 20:33
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Белорусская промышленность пикирует по финансовым показателям

Предприятия промышленности в кризис накопили рекордные складские запасы.

Это серьезно сказалось на их финансах, пишет banki24.by.

Крупные и средние предприятия отчитываются по финансовым показателям каждый месяц. Но власти долго занимаются обработкой данных и итоговые таблицы выходят через 1,5 месяца после окончания отчетного периода. Например, сейчас доступна статистика за январь—август.

Выручка организаций промышленности упала к 2019 году на 2,5% — до 78,6 млрд BYN. Так как инфляция за это время тоже не стояла на месте, реальные темпы изменения выручки еще хуже.

Прибыль промпредприятий от реализации продукции за 8 месяцев номинально выросла на 3% до 7,338 млрд BYN. Однако с поправкой на рост цен в экономике никакого роста прибыли не было.

Почти половина флагманов промышленности (47,4%) в 2020 году относится к нерентабельным или низкорентабельным предприятиям. Доля нерентабельных компаний достигает 18,7%, низкорентабельных (0–5%) — 28,8%.

К высокорентабельным предприятиям (рентабельность выше 30%) можно отнести лишь 1,7% компаний в белорусской промышленности. Для сравнения: в среднем по экономике доля таких предприятий составляет 3,1%.

Чистая прибыль промышленных предприятий в 2020-м сократилась в 3,3 раза — до 1,476 млрд BYN. Это произошло несмотря на активное применение норм указа № 159 о списании курсовых разниц. Если бы не это, бухгалтерские прибыли в отрасли были бы в разы ниже.

Доля убыточных компаний в промышленности увеличилась с 19,5% до 23%. Размер чистых убытков у таких предприятий подскочил в 5,5 раза — до 2,345 млрд BYN.

Суммарные долги промпредприятий на 1 сентября превысили 76,1 млрд BYN. С начала года сумма долгов увеличилась на 16,9%.

Такого быстрого роста обязательств в промышленности не было ни разу за пятилетие. За 2016 год суммарные долги в секторе увеличились на 7,3%, за 2017-й — на 11%, за 2018-й — на 10%, за 2019-й — на 3,2%.

Значительная долговая нагрузка на промышленность проявляется в текущих платежах по кредитам и займам. За 8 месяцев 2020 года предприятия направили на погашение обязательств 30,3 млрд BYN. По сравнению с 2019-м размер нагрузки вырос на 14,5%.

На погашение кредитов и займов промышленники перечислили 38,5% от выручки. Средний показатель по экономике составляет 29,4%.

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