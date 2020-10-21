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МТС заявил о повышении тарифов на услуги связи с 1 ноября

  • 21.10.2020, 22:05
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МТС заявил о повышении тарифов на услуги связи с 1 ноября

Тарифы увеличатся на 4%.

МТС информирует абонентов о повышении тарифов на основные услуги связи на 4% к уровню текущих тарифов с 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, пишет tut.by.

— Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на услуги МТС — абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных — осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси, — уточняют в компании. — Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, в частности планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и в сельской местности, внедрением новых технологических решений.

Для примера мы проверили несколько популярных предложений. Так, например, абонентская плата на тарифе «Супер» на данный момент составляет 10,4 рубля, с первого ноября составит 10,81 рубля. Тариф «Супер 25» оценивается в 29,5 рубля, будет стоить 30,6 рубля. Абонентская плата на тарифном плане «Безлимитище+» на момент публикации материала равняется 24,5 рубля, станет 25,48 рубля.

«Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере», — добавляют в МТС.

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