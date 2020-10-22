Ученые обнаружили минералы, которые не могут существовать на Земле 1 22.10.2020, 8:22

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Исследователи столкнулись с уникальной геологической загадкой.

В Дании обнаружили гигантские кристаллы глендонита, которые сформировались в раннем эоцене (56-48 млн лет назад), когда средние температуры на Земле не опускались ниже 35 градусов. Загвоздка в том, что для формирования такого минерала нужна температура не выше 4 градусов Цельсия. То есть, найденный минерал просто не должен существовать, пишет lenta.ua.

Но он существует. По словам Николаса Тибо из Копенгагенского университета, речь идет о сложной геологической загадке, которую только предстоит разгадать исследователям. Но уже сейчас можно предположить, что ранний эоцен не был таким "парниковым" периодом, как принято считать.

«Эоцен, судя по всему, не был таким равномерно теплым периодом, как считается. На это указывает обнаруженный в Дании глендонит из эоцена. Этот минерал формируется при гораздо более низкой температуре, чем та, которая характерна для эоцена», — говорит Тибо.

Применив новую методику химического расщепления, ученые под руководством Тибо доказали, что глендониты формировались в воде на глубинах около 300 метров при температуре ниже 5 градусов Цельсия. Ранее считалось, что вода в океанах Земли была значительно теплее в эпоху эоцена, к которой относятся найденные в Дании глендониты. Теперь ученые предположили, что виновниками эпизодических похолоданий в эоцене были вулканические извержения.

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