Кроме машин, в Солигорске горело здание комитета судебных экспертиз 22.10.2020, 10:24

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(обновлено) Подробностей случившегося нет.

Подписчики autorun.by сообщили о возгорании нескольких машин на территории Солигорской прокуратуры около 23.30 21 октября.

Практически в это же время произошло возгорание в здании Отдела государственного комитета судебных экспертиз.

По состоянию на 2.40 машины и здание были потушены. Проводятся следственные действия.

Позже «Белсат» опубликовал фото, как выглядит комната, где случился пожар. По информации телеканала, в окно кинули «предмет, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ».

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