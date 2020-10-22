Ученые выяснили, как египтяне доставляли гигантские блоки к пирамиде Хеопса 22.10.2020, 14:45

Для разных египетских пирамид применялась различная техника строительства.

История изучения Великой пирамиды Гизы, или пирамиды Хеопса (Хуфу) началась еще в ХVIII веке, когда Наполеон привез сюда археологов, геодезистов и других ученых. Исследования продолжаются до наших дней, но этот памятник архитектурного искусства Древнего Египта еще не раскрыл все свои тайны. В частности, точно неизвестно, когда началось его строительство: радиоуглеродный метод дает диапазон от 2680 до н. э. до 2850 до н. э. Еще одной загадкой были методы транспортировки тяжелейших блоков на огромные расстояния, пишет popmech.ru.

Для разных египетских пирамид применялась различная техника строительства. Ранее в одном из некрополей была обнаружена фреска времен XII династии, на которой изображены 172 человека, тянущие на санях-волокушах алебастровую статую Джехутихотепа II. Песок по пути следования работник поливает водой, отчего скольжение облегчается.

Некоторые пирамиды были построены путем перекатывания блоков с помощью люлечного механизма: подобные устройства были найдены при раскопках различных святилищ Нового царства. Кроме того, местами применялась так называемая «технология квадратного колеса»: блок квадратного сечения катится по дороге, созданной из помостов.

В 1997 году археолог Марк Ленер (Mark Lehner) провел экспериментальное строительство небольшой пирамиды с шириной основания около девяти метров и высотой 6,1 метров. Блоки массой около двух тонн перемещались силами 12−20 человек при условии использования деревянных полозьев, скользящих по деревянному настилу.

Но все упомянутые опыты и гипотезы не отвечают на вопрос о доставке 2,5-тонных блоков из известняка и гранита к площадке, где возводилась пирамида Хеопса. Ответ на этот вопрос был найден в 2017 году: международная группа археологов под руководством Ленера обнаружила папирус, в котором надсмотрщик над 40 рабочими описывает этот метод.

Расшифровка текста дала следующие знания: сначала египтяне отвели воду от Нила и проложили через плато Гиза искусственные каналы. Затем строители соединили канатами деревянные лодки, и уже с их помощью перевозили блоки почти до самого подножия пирамиды.

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