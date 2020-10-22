Парня, который сфотографировался с деталью от водомета, выпустили из ИВС 1 22.10.2020, 17:14

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фото: kyky.org

За пару часов неравнодушные белорусы собрали ему 20 тысяч рублей на адвоката.

22 октября из изолятора временного содержания на Окрестина выпустили Никиту Игнатюка, который проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Об этом сообщил tut.by его отец Александр.

27-летнего Никиту задержали во время протестов 4 октября. В тот день парень сфотографировался с гидрантом от водомета. Около 19.50 его задержали, а позже осудили на 15 суток ареста по статье 23.34.

Когда срок заключения закончился, его не выпустили из центра изоляции правонарушителей, а увезли в ИВС на Окрестина. Как рассказал журналистам отец Никиты, сын проходит подозреваемым по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Напомним, вчера его папа, Александр Игнатюк, заявил, что продает дом в деревне Ястребель, чтобы собрать деньги на оплату услуг адвоката для своего сына. За пару часов неравнодушные белорусы собрали ему 20 тысяч рублей.

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