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Вo Львове не обслуживают белорусских карателей

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  • 22.10.2020, 22:24
  • 9,570
Вo Львове не обслуживают белорусских карателей

Цель акции - напомнить силовикам, что такое офицерская честь, и кому они давали присягу.

В Львове не обслуживают белорусских карателей. Цель акции - напомнить белорусским силовикам, которые выполняют преступные приказы и стали сами преступниками, что такое офицерская честь, и кому они давали присягу.

Компания FEST, которая владеет самыми излюбленными местами белорусов в центре Львова поддержала данную акцию и к ней присоединилась.

Данную акцию планируют провести и в других городах Украины.

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