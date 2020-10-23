Швейцарские парламентарии призвали белорусские власти освободить Наталью Херше 1 23.10.2020, 8:23

2,515

Наталья Херше

Члены Национального совета Швейцарии поддерживают протестующих в Беларуси.

Наталья Херше — белоруска со швейцарским гражданством, которая встретила 51-ый день рождения в камере. На протяжении 12 лет она живет в Швейцарии, но во время своего отпуска решила приехать в родную страну. Наталье захотелось поддержать протестующих, и она приняла участие в марше, который закончился для нее тюремным заключением. На женщину завели не только административное, но и уголовное дело — за то, что она сорвала балаклаву с омоновца. В тюрьме Наталья уже больше месяца, пишет tut.by.

Сегодня стало известно, что в открытом письме 17 швейцарских парламентариев обратились к белорусскому министру юстиции, министру внутренних дел и генеральному прокурору с требованием освободить Наталью Херше, — об этом сообщает швейцарско-немецкая правозащитная организация «Libereco».

В своем письме авторы рассказывают про обстоятельства задержания Натальи и срок, который ей грозит (до 5 лет лишения свободы), а также подчеркивают:

«Мы считаем заключение Натальи Херше в тюрьму решением самовольным и политически мотивированным. И призываем вас немедленно и безоговорочно освободить ее и позволить ей немедленно вернуться в Швейцарию.

Мы с большой тревогой следим за жестокими нападениями полиции и специальных подразделений на мирных демонстрантов в Беларуси в последние недели. Мы встревожены более чем 14 000 произвольных арестов с начала августа и многочисленными сообщениями о пытках и жестоком обращении в местах лишения свободы.

Мы настоятельно призываем вас немедленно положить конец запугиванию, преследованию и задержанию мирных демонстрантов, членов оппозиции, правозащитников и представителей средств массовой информации. А также гарантировать право на свободу выражения мнений и собраний.

Как члены Национального совета Швейцарии мы твердо стоим на стороне людей, которые борются за демократию, права человека и верховенство закона в Беларуси»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».