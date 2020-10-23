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Клинтон, Грибаускайте и Юрова поддержали белорусские протесты

  • 23.10.2020, 9:25
  • 2,688
Клинтон, Грибаускайте и Юрова поддержали белорусские протесты

Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и замглавы Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова снялись в ролике кампании Stand with Belarus.

В видео Клинтон, Грибаускайте и Юрова говорят, что поддерживают белорусских женщин. Грибаускайте и Юрова повторяют это по-белорусски: «Я падтрымлiваю беларускiх жанчын».

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