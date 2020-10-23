Клинтон, Грибаускайте и Юрова поддержали белорусские протесты 23.10.2020, 9:25

2,688

Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и замглавы Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова снялись в ролике кампании Stand with Belarus.

В видео Клинтон, Грибаускайте и Юрова говорят, что поддерживают белорусских женщин. Грибаускайте и Юрова повторяют это по-белорусски: «Я падтрымлiваю беларускiх жанчын».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».