Клинтон, Грибаускайте и Юрова поддержали белорусские протесты
23.10.2020, 9:25
2,688
Видеофакт.
Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и замглавы Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова снялись в ролике кампании Stand with Belarus.
В видео Клинтон, Грибаускайте и Юрова говорят, что поддерживают белорусских женщин. Грибаускайте и Юрова повторяют это по-белорусски: «Я падтрымлiваю беларускiх жанчын».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com