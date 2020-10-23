Химическая промышленность Беларуси упускает выручку и прибыль 23.10.2020, 10:06

Фото: ТАСС

Эпидемия коронавируса обрушила практически все сырьевые рынки.

Показатели белорусского химпрома определяют Беларуськалий и Гродно Азот. В 2020 году на оба предприятия свалилась гора негатива на внешних рынках, пишет сайт banki24.by.

Эпидемия коронавируса обрушила практически все сырьевые рынки. Не стал исключением и рынок удобрений. Калийные удобрения в стране производит Беларуськалий, азотные — Гродно Азот, фосфорные — Гомельский химический завод.

За 8 месяцев выручка в производстве химических продуктов упала на 16,1% до 7,071 млрд BYN. Падению выручки способствовало снижение спотовых цен на удобрения в начале года, а также сокращение цен по долгосрочным контрактам с поставками в Китай и Индию.

Белорусская калийная компания (БКК) договорилась с китайцами только 30 апреля, с индийцами — 18 мая. При этом цены по новым контрактам БКК по сравнению с предыдущими упали на 70 USD и на 50 USD соответственно.

Отгрузки удобрений по контрактам 2020 года уже идут, но калийщиков «спасает» девальвация белорусского рубля. Дело в том, что девальвация нивелирует часть сокращения выручки, так как растет рублевый эквивалент доллара.

Прибыль от продаж в химической отрасли упала в 2 раза до 803,1 млн BYN. Поскольку прибыль снижалась быстрее выручки, то аналогичным образом опустилась рентабельность отрасли. Если в 2019 году средняя рентабельность продаж составила 19,4%, то в 2020-м — лишь 11,4%.

Чистая прибыль химпрома за 8 месяцев сократилась в 3,9 раза — до 296,6 млн BYN. Основную часть просадки приняли предприятия Минской области, где расположен Беларуськалий.

12 мая власти приняли указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц. Предприятия получили право до конца 2022 года списывать курсовые разницы на доходы или расходы не сразу, а по решению руководителя.

Несмотря на указ о курсовых разницах, потери убыточных организаций отрасли подскочили в 9,4 раза — до 182,4 млн BYN. При этом прибыль прибыльных предприятий химпрома обвалилась в 2,4 раза — до 479,1 млн BYN. Так что бюджет все равно недобрал с отрасли по налогам.

Суммарные долги химпрома на 1 сентября составили 5,568 млрд BYN. С начала 2020 года они выросли на 48,1%. Рост долга в отрасли оказался самым быстрым за пятилетие. Для сравнения: за 2019 год обязательства химической промышленности увеличились на 26,8%.

В 2010-ых гг. отрасль пережила модернизацию и получила много валютных кредитов. Поэтому в 2020 году платежи по кредитам и займам остались высокими: за 8 месяцев предприятия химпрома направили кредиторам 2,689 млрд BYN, что на 46% выше, чем в 2019-м. Долговая нагрузка по сравнению с выручкой составила 38% при средней по экономике в 29,4%.

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