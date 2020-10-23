Кто стал победителем и проигравшем на президентских дебатах в США по версии Fox News 4 23.10.2020, 12:52

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Фото: Bloomberg

Финальные дебаты были ключевыми для обеих сторон.

Между кандидатами в президенты США республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом состоялся финальный раунд дебатов. "Только разговоры и никаких действий", - этими словами президент США Дональд Трамп раскритиковал планы демократа Джо Байдена по решению проблем несправедливости в США, изменения климата, иммиграции и пандемии коронавируса, пишет Fox News (перевод - "Зеркало недели. Украина").

За 11 дней до выборов президент Трамп и его соперник снова вступили в дискуссию. Финальные дебаты существенно отличались от первых дебатов между кандидатами, ведь отключение микрофонов не позволяло оппонентам перебивать друг друга.

Однако, скорее всего, выключать микрофоны было не нужно. Президент Трамп четко усвоил свой урок. Результаты опросов после первых предвыборных дебатов позволили Дональду Трампу понять, что жесткие нападения на конкурента не помогут получить благосклонность избирателей.

На этот раз Трамп показал стране, что он может быть спокойным, взвешенным, и даже при этом умело конкурировать с оппонентом.

Президент Трамп не использовал "нокаутный удар", но он все равно сумел победить. Ему удалось напомнить о противоречивой практике ведения деловых отношений в Украине сына Джо Байдена - Хантера и об очевидной причастности к этому скандалу самого Байдена, который в то время занимал должность американского вице-президента. Это было важно, поскольку либеральные СМИ отказывались освещать эту историю.

Байден не мог конструктивно говорить на некоторые спорные темы. Он отрицал то, что именно при президентстве Барака Обамы началась политика «разделения» детей нелегальных иммигрантов с родителями. Байден говорил, что Трамп имеет склонность к ксенофобии, ведь начал агрессивную политику в отношении Китая.

Также сомнительным было утверждение Байдена о том, что среднее «пожертвование» на его предвыборную кампанию составляет всего 43 доллара. Существует очень много миллиардеров, которые поддерживают Байдена, эта сумма кажется маловероятной.

Пожалуй, самое главное, Трамп не «нанес себе вреда» во время дебатов. Учитывая, что опросы движутся в его направлении, а скандал с Хантером Байденом нарастает, это было довольно успешным результатом.

Несмотря на то, что уже проголосовало не менее 47 млн американцев, все еще нужно подать больше ста миллионов бюллетеней. По оценкам аналитиков, около 6% -10% избирателей еще не определились с выбором.

Дебаты были ключевыми для обеих сторон.

Темами, которые выбрала модератор, корреспондент NBC News Кристен Уэлкер, были климатические изменения, COVID-19, расовые проблемы в США, национальная безопасность, лидерство и американские семьи. Большинство из этих тем были «благоприятными» именно для демократа Джо Байдена. Модератор Уэлкер перебивала Трампа чаще, чем Байдена, и хотя она действительно задавала демократу несколько трудных вопросов, Уэлкер, похоже, давала ему больше времени на ответ.

Этого можно было ожидать, и президент Трамп не поддался на провокации.

Уэлкер все же отреагировала на замечания Трампа об отсутствии темы внешней политики США на дебатах и использовала несколько вопросов о Северной Корее и других внешнеполитических проблемах.

Таким образом Уэлкер позволила Трампу напомнить о сомнительной деловой деятельности Хантера Байдена в Украине и Китае.

Однако Байден отрицал все обвинения. Он также утверждал, что "Хантер Байден никогда не зарабатывал деньги в Китае". Кроме того, Байден уверял, что республиканец Руди Джулиани "используется как российская пешка".

Несмотря на все возражения Байдена, эти утверждения будут проанализированы в ближайшие дни ФБР теперь располагает важные материалы, а законодатели пообещали разобраться в противоправных действиях.

Для Трампа было важно нажать на Байдена на эту тему, по крайней мере сейчас больше американцев узнали об этом скандале.

В свою очередь, Байден обвинял Трампа в том, что он принимал неудачные решения по борьбе с пандемией в США до сих пор не имеет четкого плана относительно остановки распространения болезни.

В ответ на это Трамп заверил страну, что уже скоро будет доступна вакцина против коронавируса, и объяснил, почему США могут не выдержать полного локдауна.

Тема коронавируса была одним из крупнейших аспектов для нападения на Трампа, ведь Байден не мог предложить другой конструктивной критики в адрес оппонента. Демократ также пообещал, что заставит Китай играть по правилам, но как он это сделает, непонятно.

Демократы были уверены, что Трамп вновь станет своим самым большим врагом на дебатах, однако, этого не произошло, резюмирует Fox News.

Перед дебатами опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.

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