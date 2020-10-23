«Роскосмос» отрезали от французских технологий 23.10.2020, 13:58

Речь идет о деталях для спутников.

Французская компания, поставлявшая «Роскосмосу» детали для спутников, неожиданно отказалась от сотрудничества. Об этом сообщил управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев, пишет finanz.ru.

По его словам, речь идет о деталях для спутников. «Мы начали делать космические аппараты, в которых использовалась элементная база наших уважаемых иностранных коллег. Буквально два месяца назад французская фирма, которая поставляла одному из предприятий государственной корпорации «Роскосмос» вакуумные лампы бегущей волны, уведомила о прекращении поставок», - цитирует Коптева РИА Новости.

Импортозамещение этих устройств оперативно начали на одном из предприятий «Ростеха» в Саратове.

«Роскосмос» планирует к 2025 году достичь практически полной импортонезависимости, заявил в среду глава госкорпорпации Дмитрий Рогозин.

«Большое внимание при реализации космической деятельности нами уделяется вопросам импортонезависимости. Планируем, что к 2025 году мы обеспечим практически полную независимость в этом деле», - доложил Рогозин на совещании в Мурманске под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Учиться самостоятельно производить компоненты, которые ранее закупались за рубежом, «Роскосмосу» предстоит в условиях сокращения бюджетного финансирования.

В рамках секвестра федеральной казны ассигнования на «Роскосмос», отвечающий в России как за гражданскую космонавтику, так и за оборонные ракетные программы, планируется урезать на 60 млрд рублей.

Каждый год космическая отрасль будет получать на 20 млрд рублей меньше из федерального бюджета, который остается основным источником дохода для «Роскосмоса», стремительного теряющего долю на рынке коммерческих космических пусков.

На 2021 год запланировано сокращение на 1,7 млрд рублей расходов по подпрограмме «Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности», в рамках которой финансируется, в частности, создание новых ракет-носителей и создание передовых космических технологий.

В 2022-23 гг ассигнования по этому направлению уменьшат на 2,532 млрд рублей.

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