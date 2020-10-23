Польша приглашает врачей из Беларуси и Украины 2 23.10.2020, 14:46

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Фото: charter97.org

Сейм принял закон, значительно упрощающий процедуру медиков из-за границы.

В борьбе с пандемией Польше катастрофически не хватает персонала в больницах. Варшава упрощает процедуры и открывает границы для медиков с востока, сообщает «Белсат».

В четверг Сейм Польши принял новый закон относительно борьбы с пандемией коронавируса. В частности значительно упрощается процедура трудоустройства врачей-специалистов, получивших образование и соответствующие квалификации за пределами Евросоюза. Правда, первый шаг в этом направлении сделали еще в прошлом году, когда польские парламентарии внесли поправки в закон «о профессии врача». Понятно, что речь не идет о врачах из Эфиопии, Гондураса или из Боливии, а именно из Украины и Беларуси.

Ведь в Польше все хорошо знают, что именно белорусские и украинские врачи получают хорошее медицинское образование и преимущественно имеют хорошую подготовку.

Нововведения анонсировал еще в понедельник министр здравоохранения Адам Недельский (Adam Niedzielski) и успокаивал, что власти каждому «предоставят помощь».

«Мы подготовили решение, которое поможет привлечь в Польшу врачей из Беларуси и Украины», – говорил министр в эфире ТВ Polsat News.

А это значит, что новый закон позволяет почти сразу начинать работу врачам-иностранцам в Польше под руководством руководителя медицинской площадки, по причине чрезвычайной ситуации. Ранее формальные процедуры занимали многие месяцы.

Лабораторные исследования. Иллюстративный снимок Pixaby

Но если раньше приток специалистов был ежегодно стабильным, то сейчас речь идет о exodus врачей и медсестер из Беларуси и Украины. Вербовка медиков уже активно идет. Около 1,5-2 тысяч врачей и 2-3 тысячи санитарок и медсестер из Украины выразили желание переехать в Польшу. Об этом на страницах издания «Rzeczpospolita» в пятницу рассказал Кшиштоф Инглот (Krzysztof Inglot) – глава агентства, которое занимается трудоустройством иностранцев в Польше.

Неизвестно, сколько белорусских врачей и медсестер поедет в Польшу. Но они уже подают заявки. Глава другого агентства, Gremi Personal, Томас Богдевиц (Tomas Bogdevic) рассказал изданию «Rzeczpospolita» в пятницу, что в последний месяц «наблюдается четкий рост количества желающих».

«Увеличилось количество заявок со стороны белорусских врачей, которые в связи с политическими событиями в их стране хотели бы переехать в Польшу», – утверждает Богдевиц.

Сколько врачей выедет из Беларуси и Украины – будет зависеть от того, сколько Польша будет готова выделить на это денег. В прошлом году Варшава говорила о нехватке 68 тысяч врачей (по информации Naczelna Izba Lekarska), сейчас можем только предполагать сколько не хватает медсестер и санитарок. Сегодня речь идет о тысячах медиков, которыми нужно заполнить новые площадки, созданные для борьбы с коронавирусом. Даже Национальный стадион превратили в госпиталь, в который призывают сотни волонтеров.

В четверг Министерство здравоохранения Польши информировало о более чем 12 тысячах новых больных, 168 человек умерло. В больницах находится более 10 тысяч больных Covid-19, и в Польше боятся, что скоро их будет некому лечить. Поэтому надежды на врачей с востока оправдывают все средства, а в такой ситуации деньги не будут иметь значения. Уже сегодня власти в Минске и Киеве должны подумать о том, кто будет лечить их граждан, так как у них нет самолетов и денег на немецкие или израильские клиники. А речь не идет только о Польше. В борьбу за врачей из Беларуси и Украины уже активно включились Германия, Чехия, Словакия и Венгрия.

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