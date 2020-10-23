«Вспомнили официальный митинг за Чаушеску, который плачевно для него закончился» 23.10.2020, 16:29

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Фото: tut.by

Протестующие в Беларуси одержали еще одну победу.

Стало известно, что большой митинг в «поддержку» Лукашенко, запланированный на воскресенье, отменен.

Политолог Андрей Егоров в экспресс-комментарии «Салідарнасці» назвал несколько причин срыва акции, которая, по словам председателя ФПБ Михаила Орды, должна была показать, «кто в стране хозяин».

— Во-первых, оказалось довольно сложно убедить людей ехать. Кто-то стал требовать письменных распоряжений.

Во-вторых, это логистически довольно непростая задача — свести со всей Беларуси такое количество людей в Минске и развести их обратно.

И третье, я думаю, власти все-таки опасались, что это мероприятие может быть использовано протестующими в своих целях. Многие стали писать, а почему бы нам просто туда не прийти и не включить всю эту толпу в массу протестующих.

Кто-то вспомнил официальный митинг за Чаушеску, который плачевно для него закончился, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Он полагает, что подобный шаг протестующие могут расценивать как свою победу, и сравнивает произошедшее с событиями в России на Болотной площади в 2012 году.

— Можно, безусловно, говорить, что это сейчас наша победа. В такой же типологической ситуации в свое время в России, когда протестные митинги на Болотной площади шли на спад, власти собрали огромное количество людей на официальный митинг, показав, что в обществе есть те, кто поддерживают Путина. И таким образом пиаровски выиграли политическую ситуацию.

Видимо, в Беларуси рассчитывали сделать что-то подобное. Возможно, был расчет, что кого-то пропаганда убедит: не все общество против Лукашенко, а только часть. Но этот расчет не сыграл, потому что никакого особенного снижения протестной активности нет. И власти поняли, что скорее это могло быть использовано против них, — полагает эксперт.

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