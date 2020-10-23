Расследователи назвали возможных создателей «Новичка» для Навального 2 23.10.2020, 18:54

4,462

Алексей Навальный

РФ не только не уничтожила химическое оружие, но и продолжает производить его для нужд спецслужб.

В России продолжают разрабатывать химическое оружие, несмотря на ратификацию Конвенции ООН о его запрещении в 1997 году, следует из расследования групп The Insider и Bellingcat, "Радио Свобода" и немецкого издания Der Spiegel, опубликованного в пятницу, 23 октября. По словам авторов, разработки могли использоваться в резонансном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, в организме которого были обнаружены следы нервно-паралитического вещества "Новичок".

Важную роль в разработках играют научный центр "Сигнал" в Москве и государственный Научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге, утверждают расследователи. В "Сигнале" работают специалисты по ингибиторам (подавителям) холинэстеразы, жизненно важного фермента, участвующего в передаче нервных импульсов. В этом же учреждении трудятся эксперты по наноинкапсуляции - упаковыванию частиц вещества в оболочку из другого вещества. Эта технология может повысить эффективность отравляющего вещества, замаскировать его наличие и отложить начало действия, говорится в расследовании.

Центр "Сигнал" некоторое время входил в состав третьего Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны в городе Шиханы Саратовской области. В этом же населенном пункте находился филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок".

Глава петербургского ГНИИ общался с вероятными отравителями Скрипалей

Учреждения в Москве и Санкт-Петербурге тесно сотрудничают, подчеркивают авторы расследования. По их сведениям, начальник петербургского ГНИИ Сергей Чепур неоднократно звонил исследователям "Сигнала", а также Денису Сергееву (россиянин с паспортом на имя Сергея Федотова) и Александру Мишкину ("Александру Петрову"), которых Великобритания обвинила в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года. Кроме того, Чепур участвовал в заседании в штаб-квартире Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) в феврале 2018-го.

Директор "Сигнала" Артур Жиров и его команда запатентовали ряд биоактивных добавок и смесей для спортивных напитков. Слова предполагаемых отравителей Скрипалей Александра Мишкина и Анатолия Чепиги ("Александр Петров" и "Руслан Боширов") о работе в сфере спортивного питанияв нашумевшем интервью Маргарите Симоньян являлись "внутрикорпоративной шуткой", говорится в расследовании.

Взаимодействие ГУ Генштаба с разработчиками химического оружия идет опосредованно через ГНИИ военной медицины и Сергея Чепура, утверждают расследователи, ссылаясь на данные биллингов телефонных разговоров. При этом "и в звонках руководства "Сигнала", и в звонках Чепура можно найти немало контактов и с высокопоставленными офицерами ФСБ. Таким образом, вопрос о том, какая из двух силовых структур ответственна за отравление Навального, пока остается открытым", - резюмируют авторы.

Лаборатории трех стран ЕС и ОЗХО нашли в анализах Навального следы "Новичка"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите".

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. Евросоюз и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».