В России коронавирусом заразился депутат, испытывавший расхваленную Путиным вакцину 5 24.10.2020, 9:30

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Фото: ТАСС

Глава фракции «Справедливая Россия» участвовал в третьей фазе испытаний.

После того, как в Бразилии умер участник испытаний вакцины от компании AstraZeneca, проблемы могут возникнуть и с вакциной Sputnik V, которой хвастается Кремль. По иронии, депутат Госдумы, который возможно получил прививку от коронавируса, оказался зараженным.

Об этом пишет немецкое издание Handelsbatt (перевод - unian.net). Речь идет о российском депутате по имени Валерий Гартунг, возглавляющий фракцию "Справедливая Россия". Его тест на коронавирус, который делают парламентариям перед каждым заседанием, показал положительный результат.

Издание пишет, что Гартунг добровольно участвовал в третьей фазе испытаний хваленой российской вакцины. По его словам, он теперь надеется, что проблема вовсе не в том, что изобретение не работает. В конце концов, не исключено, что он был среди тех 10 тысяч добровольцев, которые составили контрольную группу и получали плацебо вместо препарата.

Российский депутат утверждает, что получил два укола. И оба раза у него не было никаких побочных эффектов. Поэтому он допускает, что мог и не получить вакцину вообще.

Препарат Sputnik V формально стал первой зарегистрированной вакциной от COVID-19. Россия объявила о ее регистрации в середине августа, не дождавшись результатов клинических испытаний. Поэтому в научных кругах возникли серьезные сомнения относительно ее эффективности.

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