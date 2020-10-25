На воскресном Марше будет комфортная погода 25.10.2020, 10:31

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Синоптики поделились прогнозом.

В воскресенье днем на территорию Беларуси с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления, сообщает naviny.by.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +12..+14°C;

Витебск +10..+12°C;

Гомель +11..+13°C;

Гродно +13..+15°C;

Могилев +11..+13°C;

Минск +11..+13°C.

Напомним, что сегодня в Беларуси в 14.00 начнется Марш Народного ультиматума.

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