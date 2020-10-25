Ученые дали новый прогноз об исчезновении льда в Антарктиде 25.10.2020, 11:14

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Изучена скорость этого процесса.

Новое международное исследование, проведенное учеными-климатологами, показало, что потеря льда в Антарктиде будет продолжаться в течение многих столетий, пишет nv.ua.

Исчезновение льда, вероятно, продолжится, даже если изменение климата будет взято под контроль, полагают ученые из Университета Маноша в Австралии.

«Наше исследование предполагает, что потеря льда, которая происходит сегодня в Антарктиде, вероятно, будет продолжаться без замедления в течение долгого времени, даже если изменение климата будет взято под контроль», — сказали ведущие авторы исследования доктор Ричард Джонс и доктор Росс Уитмор из Университета Монаша.

В исследовании излагается хронология воздействия на поверхность ледника Моусон в районе моря Росса, который подвергся динамическому отступлению морского ледникового покрова после последнего ледникового максимума.

Данные фиксируют по крайней мере 220 метров резкого истончения льда между в период от 7500 до 4500 лет назад, за которым следовало более медленное истончение.

По сравнению с региональными изменениями уровня моря и температуры океана, данные исследования показывают, что потепление океана, скорее всего, привело к отступлению линии заземления и сокращению льда, которое затем ускорилось в результате нестабильности морского ледяного покрова.

«Мы показываем, что часть антарктического ледяного щита в недавнем геологическом прошлом испытала быструю потерю льда», — сказал профессор Эндрю Макинтош, возглавляющий Школу Земли, атмосферы и окружающей среды Монаша.

«Эта потеря льда происходила со скоростью, аналогичной той, которая наблюдается в быстро меняющихся частях Антарктиды сегодня, и была вызвана теми же процессами, которые, как считается, вызовут текущую и будущую потерю массы антарктического льда — потепление океана, усиленное внутренними обратными связями», — добавил ученый.

«Отступление продолжалось в течение многих столетий после того, как оно было начато, а это означает, что потеря льда, происходящая в Антарктиде сегодня, вероятно, будет продолжаться неослабевающим образом в течение длительного периода», — подчеркнули авторы работы.

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