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Лукашенко подлил сегодня масла в огонь

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  • Телеграм-канал СерпомПо
  • 25.10.2020, 21:36
  • 8,803
Лукашенко подлил сегодня масла в огонь

От остановки предприятий и учреждений гранаты и резиновые пули не спасут.

Война нервов в Беларуси продолжается.

Сегодня истекает срок народного ультиматума Лукашенко. В Минске опять массовое шествие. Больше 200 тысяч человек. Протесты прошли и в других городах Беларуси.

Поскольку Лукашенко не собирается уходить, и освобождать захваченных людей из тюрем, завтра должна начаться общенациональная забастовка.

Трудно сказать, насколько масштабной она будет.

Но Лукашенко подлил сегодня масла в огонь – его подчиненные в Минске не выдержали и в конце массового народного шествия, начали стрелять в людей светошумовыми гранатами. Затем бандиты в масках опять напали на людей.

Нужно полагать, что эти действия увеличат число желающих бастовать. От остановки предприятий и учреждений гранаты и резиновые пули не спасут.

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