Лукашенко подлил сегодня масла в огонь2
- Телеграм-канал СерпомПо
- 25.10.2020, 21:36
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От остановки предприятий и учреждений гранаты и резиновые пули не спасут.
Война нервов в Беларуси продолжается.
Сегодня истекает срок народного ультиматума Лукашенко. В Минске опять массовое шествие. Больше 200 тысяч человек. Протесты прошли и в других городах Беларуси.
Поскольку Лукашенко не собирается уходить, и освобождать захваченных людей из тюрем, завтра должна начаться общенациональная забастовка.
Трудно сказать, насколько масштабной она будет.
Но Лукашенко подлил сегодня масла в огонь – его подчиненные в Минске не выдержали и в конце массового народного шествия, начали стрелять в людей светошумовыми гранатами. Затем бандиты в масках опять напали на людей.
Нужно полагать, что эти действия увеличат число желающих бастовать. От остановки предприятий и учреждений гранаты и резиновые пули не спасут.
Телеграм-канал СерпомПо