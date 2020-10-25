Местные выборы в Украине: опубликованы первые данные экзитполов в Киеве 25.10.2020, 21:48

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Стало известно, кто может выйти во второй тур выборов мэра Киева.

В Украине в воскресенье, 25 октября, прошли местные выборы. Поступили первые результаты экзитполов, проведенных на местных выборах в Киеве.

По данным социологической группы Рейтинг, Виталий Кличко набирает 47,8% голосов избирателей. На втором месте кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Александр Попов - 8,6% голосов.

На третьем месте Сергей Притула от партии Голос - 8,3% избирателей. Ирина Верещук от Слуги народа набрала 8%. Алексей Кучеренко от Батькивщины - 6%.

У остальных кандидатов - менее 5% голосов избирателей.

Таким образом, во второй тур выборов мэра Киева могут выйти Виталий Кличко и Александр Попов.

Данные экзитполов результатов выборов в Киеве

Инфографика: социологическая группа Рейтинг

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