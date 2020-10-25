Завтра всей страной уходим на забастовку! 25.10.2020, 22:49

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Никто не работает, ни шагу назад.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо от одного из своих читателей.

«Ребята, завтра обязательно всей страной уходим на забастовку! Никто не работает, ни шагу назад!

Вы видели сегодня, как в Минске бросали гранаты под ноги нашим товарищам? Вы видели резиновые пули в живот? вы видели, как в регионах жестоко избивали наших граждан? А видели, как издеваются над беременной женщиной? Разве можно это терпеть? Разве можно на это закрывать глаза? На месте этих людей может оказаться каждый, даже тот, кто просто шел не вовремя на работу или с работы, или вообще на прогулку!

Поэтому все рабочие, все заводчане, автомобилисты, все. Бастуем! Не только крупные предприятия, но и малые и средние. Сколько может еще продолжаться эта жесть, этот фашизм над мирным народом?

Мы все должны быть солидарны, ни шагу назад! Ни какие переговоры, убалтывания и обещания, нас не должны останавливать. Это они должны слушать нас, потому что нас большинство! До нашей победы осталось совсем немного!».

Сегодня, 25 октября, истек срок Народного ультиматума Лукашенко. Более 200 тысяч человек вышли на воскресный Марш в центре Минска. Марш стал самым массовой протестной акцией этой осени. Во время Марша лукашенковские подонки стреляли в людей, бросали светошумовые гранаты, издевались над беременными женщинами. Только забастовка сможет остановить беспредел и издевательства карателей над белорусским народом.

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