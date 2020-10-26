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Арестован бывший вратарь сборной Беларуси по футболу Василий Хомутовский

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  • 26.10.2020, 10:11
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Арестован бывший вратарь сборной Беларуси по футболу Василий Хомутовский
Василий Хомутовский
Фото: ФК «Динамо-Брест»

Время поддержать спортсменов.

Бывший вратарь сборной Беларуси по футболу и экс-тренер вратарей брестского «Динамо» и БАТЭ Василий Хомутовский был арестован на 10 суток. Эту информацию tut.by подтвердили в Белорусском фонде спортивной солидарности.

Василий Хомутовский неоднократно высказывался против насилия и фальсификаций на выборах. Он также поддержал Свободное объединение спортсменов и подписал письмо спортсменов.

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