Ливийская нефть хлынула на мировой рынок 2 26.10.2020, 14:44

6,183

Цены на сырье уже начали падать.

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о восстановлении добычи на всех нефтяных месторождениях страны, а также о возобновлении экспорта сырья со всех наливных портов. Об этом говорится в заявлении данной структуры, распространенном в понедельник на ее странице в «Фейсбуке», пишет finanz.ru.

«NOC объявляет об отмене состояния форс-мажора на месторождении Эль-Филь и спешит сообщить радостную новость ливийскому народу о полном прекращении ситуации с закрытием всех ливийских месторождений и портов с понедельника, 26 октября», - отмечается в коммюнике. В нем также указывается, что нефтяной компании Mellitah Oil and Gas даны инструкции возобновить добычу в Эль-Филе и постепенно в течение ближайших дней вернуть ее производство к прежним показателям в 70 тыс. баррелей в сутки.

Как указал в этой связи глава корпорации Мустафа Саналла, все ливийцы осознали, что блокада нефтяных объектов «крайне негативно сказывается на их повседневной жизни», и они «решительно поддерживают возвращение производства на законных основаниях».

Обстановка в Ливии и нефтяной сектор

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующиеся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичный кабмин обратился за поддержкой к Турции, при помощи которой его формированиям удалось вернуть часть потерянных ранее территорий.

18 января прекратили работу главные наливные терминалы страны в «нефтяном полумесяце», находящиеся под контролем ЛНА. Национальная нефтяная корпорация объявила ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. На следующий день были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тыс. баррелей в день. С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений и объявлении форс-мажора вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась, что обернулось для Ливии с начала года убытками в размере почти $10 млрд.

18 сентября Хафтар объявил о возобновлении добычи и экспорта ливийской нефти, объяснив это решение стремлением «не допустить ухудшения экономической ситуации в Ливии». Кроме того, 23 октября по итогам длившихся несколько дней в Женеве встреч в рамках Совместного военного комитета «5+5» их участники подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Сделка, которая была достигнута при содействии Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) среди прочего также предусматривала создание условий для беспрепятственной добычи нефти и реорганизацию так называемой охраны нефтяных объектов, чтобы обеспечить непрерывное производство.

Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До разгоревшейся в стране в 2011 году гражданской войны она являлась 12-м по значимости экспортером нефти в мире, добывая 1,6 млн баррелей в сутки. В начале сентября текущего года производство в Ливии не превышало 100 тыс., однако оно резко возросло после снятия Хафтаром блокады с портов. Сейчас добыча находится на уровне порядка 560 тыс. баррелей, а в течение месяца NOC планирует довести ее до предкризисного уровня в объеме свыше 1 млн баррелей в сутки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».