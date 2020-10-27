Валерий Карбалевич: Появилась новая динамика протеста 4 27.10.2020, 15:26

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Валерий Карбалевич

Каждое новое «полено» в костер увеличивает пламя революции.

Марш протеста 25 октября в Минске оказался самой массовой акцией противников режима за последний месяц. «Полагаю, Народный ультиматум сыграл роль мобилизующего фактора. Частично помогли власти, оконфузившись со своим несостоявшимся мега-митингом», - пишет в своем телеграм-канале политолог Валерий Карбалевич.

А 26 октября на предприятиях и в университетах начались волнения. Некоторые цеха остановились. Многие частные фирмы, в первую очередь из сферы обслуживания, 26 октября не работают. Власти ввели на крупные госпредприятия сотрудников МВД и стали задерживать рабочих, разгонять студентов. Иначе говоря, призыв Светланы Тихоновской к всеобщей политической забастовке стал сигналом к новому витку обострения противостояния в обществе.

Появилась новая динамика протеста вместо его рутинизации, происходит попытка выйти из ситуации пата. И все разговоры государственных СМИ, что «протест сдулся», ни на чем не основываются. Протест развивается волнообразно. И если общество наэлектризовано и политизировано, то любой вброс нового полена в костер увеличивает пламя.

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