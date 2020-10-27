В БГУИР бастуют 38 сотрудников 27.10.2020, 23:27

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Фото: БГУИР

Преподаватели поддерживают студентов, выступающих за перемены.

В БГУИР к бессрочной забастовке присоединились 38 сотрудников — доцентов, преподавателей и ассистентов кафедр.

Как рассказал dev.by один из бастующих преподавателей, кто-то из них отпускает студентов со своих пар, кто-то обсуждает на занятиях происходящее в стране.

Руководство вуза, по словам нашего источника, «никак не реагирует на это». «Ни к деканам, ни к руководителям кафедр никого из нас не вызывали», — отмечает он.

— К забастовке присоединились не только преподаватели, но и доктора наук, доценты — давить на них, угрожать увольнениями нецелесообразно, дело будет очень громким.

Среди бастующих преподавателей больше всего с ФКСИС и ФКП — 25 человек из 38.

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