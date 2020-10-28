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Хакеры атаковали сайт штаба Трампа

  • 28.10.2020, 9:22
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Хакеры атаковали сайт штаба Трампа
Дональд Трамп

Злоумышленники не получили доступ к конфиденциальным данным.

Неизвестные хакеры взломали сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в соцсети Twitter пресс-секретарь кампании Трампа Тим Мертоу, передает dw.com.

"Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был взломан, и мы с правоохранительными органами работаем над расследованием, которое приведет нас к источнику атаки", - написал Мертоу. По его словам, злоумышленники не получили доступ к конфиденциальным данным, потому что на "сайте они не хранятся". Позже работа домашней страницы была восстановлена.

В последние недели американские власти неоднократно сообщали о кибератаках на американские госучреждения. В частности, Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры США обвинило в них группу хакеров, действующую под именем "Energetic Bear" и "Dragonfly". Аналитики считают, что она действует в интересах российских властей.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей в преддверии президентских выборов. Этими данными Москва и Тегеран, по его словам, могут воспользоваться для того, чтобы рассылать американским избирателям недостоверную информацию, "вносить сумятицу, сеять хаос и подорвать доверие к американской демократии".

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