Хакеры атаковали сайт штаба Трампа 28.10.2020, 9:22

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Дональд Трамп

Злоумышленники не получили доступ к конфиденциальным данным.

Неизвестные хакеры взломали сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в соцсети Twitter пресс-секретарь кампании Трампа Тим Мертоу, передает dw.com.

"Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был взломан, и мы с правоохранительными органами работаем над расследованием, которое приведет нас к источнику атаки", - написал Мертоу. По его словам, злоумышленники не получили доступ к конфиденциальным данным, потому что на "сайте они не хранятся". Позже работа домашней страницы была восстановлена.

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored. — Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) October 28, 2020

В последние недели американские власти неоднократно сообщали о кибератаках на американские госучреждения. В частности, Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры США обвинило в них группу хакеров, действующую под именем "Energetic Bear" и "Dragonfly". Аналитики считают, что она действует в интересах российских властей.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей в преддверии президентских выборов. Этими данными Москва и Тегеран, по его словам, могут воспользоваться для того, чтобы рассылать американским избирателям недостоверную информацию, "вносить сумятицу, сеять хаос и подорвать доверие к американской демократии".

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