Ученые рассказали о гигантских птицах, которые сменили динозавров 1 28.10.2020, 15:37

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Огромные птицы пелагорнитиды много путешествовали по океанам Земли в течение как минимум 60 миллионов лет.

Окаменелости, обнаруженные в Антарктиде, представляют собой старейших гигантских представителей вымершей группы птиц, патрулировавших южные океаны. Их размах крыльев достигал 6,4 метра. Это в два раза больше, чем у современной самой большой на сегодняшний день птицы, странствующего альбатроса. Статья, которая раскрывает больше деталей о жизни особей, которые сейчас превратились в окаменелости, опубликована в Scientific Reports, пишет «Хайтек».

Огромные птицы пелагорнитиды много путешествовали по океанам Земли в течение как минимум 60 миллионов лет. Хотя гораздо меньшая окаменелость пелагорнитидов датируется 62 миллионами лет назад, одна из недавно описанных окаменелостей — часть птичьей лапы возрастом 50 миллионов лет — показывает, что более крупные пелагорнитиды возникли сразу после того, как жизнь восстановилась после массового вымирания 65 миллионов лет назад, когда вымерли родственники птиц 3 динозавры. Вторая окаменелость пелагорнитидов, часть кости челюсти, датируется примерно 40 миллионами лет назад.

«Наше открытие окаменелостей с оценкой размаха крыльев от 5 до 6 метров показывает, что птицы эволюционировали до поистине гигантских размеров относительно быстро после исчезновения динозавров и правили океанами в течение миллионов лет, — объясняет Питер Клосс, аспирант Калифорнийского университета в Беркли».

Последний известный пелагорнитид появился 2,5 миллиона лет назад, во время изменения климата, когда Земля остыла и начался ледниковый период.

Пелагорнитиды выглядят довольно устрашающе не только из-за огромного размаха крыльев. Они известны как «острозубые» птицы из-за костных выступов, которые напоминают острые зубы. Хотя это не настоящие зубы, как у людей и других млекопитающих. Костные выступы были покрыты роговым материалом, кератином, который похож на наши ногти. Эти псевдозубы помогали птицам ловить кальмаров и рыбу в море, когда они, возможно, неделями парили над большей частью океанов Земли.

Окаменелости, которые описывают палеонтологи, относятся к числу многих, собранных в середине 1980-х годов на острове Сеймур у Антарктического полуострова. Эти находки впоследствии были перемещены в Музей палеонтологии Калифорнийского университета в Беркли. Проанализировав позже образцы окаменелостей, ученые пришли к выводу, что одна из частей окаменелостей — ископаемая кость стопы, тарсометатарсус — произошла из более древнего геологического образования, чем предполагалось изначально. Таким образом, возраст окаменелости составил около 50, а не 40 миллионов лет. Это самый крупный экземпляр из всей вымершей группы пелагорнитид.

У другой вновь открытой окаменелости, средней части нижней челюсти, сохранились части псевдозуба; при жизни птицы они были бы размером до 3 см. Сохранившаяся часть челюсти длиной примерно 12 см была получена от очень большого черепа, который был бы до 60 см в длину. Используя измерения размера и расстояния между этими зубами и аналитическое сравнение с другими окаменелостями пелагорнитид, авторы доказали, что этот фрагмент был получен от отдельной птицы. Такой же большой, если не больше, чем самые большие известные скелеты костнозубых животных.

Этот пятидюймовый сегмент окаменелой челюсти, обнаруженный в Антарктиде в 1980-х годах, датируется 40 миллионами лет назад. Предоставлено: Калифорнийский университет в Беркли, изображение Питера Клёсса.

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