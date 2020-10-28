Подробности освобождения Виталия Шклярова: в Беларусь приезжал спецпосланник президента США по делам заложников 5 28.10.2020, 17:16

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Виталий Шкляров

Фото: Катерина Преснецова / Flickr

Лукашенко пришлось отпустить политзаключенного.

Политтехнолог Виталий Шкляров вернулся в США и в настоящий момент находится в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского госсекретаря Майка Помпео, пишет tut.by.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Шкляров вернулся в Вашингтон во вторник вечером.

— После трех месяцев неправомерного содержания под стражей и домашнего ареста, господин Шкляров воссоединился со своей семьей и прибыл в Соединенные Штаты, — рассказал Помпео в заявлении для CNN.

Госсекретарь также подчеркнул, что американский президент четко обозначил свою позицию: США не потерпят от иностранных правительств неправомерного содержания под стражей американских граждан.

Как сообщил CNN информированный источник, в настоящее время Шкляров находится в больнице и проходит различные обследования в качестве мер предосторожности — политтехнолог перенес коронавирус, когда находился под стражей в Беларуси. Он также рассказал, что спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс на этой неделе прибыл в Беларусь, чтобы вернуть Шклярова в Америку: сначала они вместе отправились в Киев, где освобожденный политтехнолог пробыл какое-то время с семьей, а затем вылетели в США.

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