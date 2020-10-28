«Гродно Азот»: Рабочие проголосовали за продолжение стачки 2 28.10.2020, 18:54

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фото: hrodna.life

Последние новости с предприятия, которое стало в авангарде национальной забастовки.

Ранее задержанному члену совета представителей первичной организации БНП ОАО «Гродно Азот» Александру Жуку вынесен приговор: в совокупности 30 суток ареста! Об этом сообщили в стачкоме.

Гендиректор предприятия Игорь Бобырь подготовил приказ на увольнение 12 человек за отсутствие на рабочем месте.

По информации стачкома, прогулы стоят в те дни, когда рабочие находились в ИВС, в связи с чем были предоставлены соответствующие справки.

Заявления на увольнение вынуждают писать и других активных рабочих.

— БНП считает увольнение незаконным, — заявил председатель первичной организации ОАО «Гродно Азот» Андрей Ханевич.

— БНП не намерен давать разрешение на увольнение, пока не будут выяснены все обстоятельства, — подтвердили председатель БНП Максим Позняков и вице-председатель БКДП Сергей Антусевич.

Профсоюзные лидеры советуют рабочим «не писать заявления на увольнение, облегчая тем самым возможность администрации избавиться от самых активных протестующих».

— Что касается массового написания заявлений на увольнение, то это определенный сценарий действий со стороны нанимателя. Думаем, что наниматель с превеликим удовольствием подпишет заявления некоторых. И в результате они будут уволены. С остальными, незаменимыми, более покладистыми, зависимыми от семейных обстоятельств, проведут такую разъяснительную работу, возможно, с угрозами, обещаниями, повышениями, что они выйдут на работу, — отметили Позняков и Антусевич.

Напомним, в цехе «Карбамид-4» ОАО «Гродно Азот» рабочие не передают смену уже третьи сутки.

На предприятии сообщают, что сменный персонал даже если и приходит на рабочее место, но к работе не приступает.

— Сегодня дневная смена устроила собрание, голосовали за то, продолжать ли стачку. Будут продолжать. По крайней мере, над одним рабочим сменного состава в этом цехе издевались в автозаке в понедельник, и его товарищи проявляют солидарность, — говорит Ханевич.

По его словам, пока вместо рабочих обязанности исполняет вышестоящее начальство.

— За пультом все это время находятся вышестоящие работники ИТР. Пока не случится нештатная ситуация, этого достаточно. Если нештатная ситуация случится, то нужна будет работа всего сменного состава. Тут нужно понимать, что ребята заботятся о своем цехе, они не хотят, чтобы с ним что-то произошло. И на работе они находятся, чтобы, в случае чего, помочь остановить цех, — объяснил лидер профсоюзной первички.

Он рассказал о том, что главный инженер Сергей Селивоник предлагал рабочим остановить цех, на что те ответили, что это он «должен отдать приказ на остановку цеха в связи с нехваткой персонала, потому что без приказа это подсудное дело».

— Заменить сменный персонал некем. Для нового человека официальная стажировка занимает шесть месяцев, и еще шесть понадобится, чтобы он стал самостоятельным работником. Руководство звонило пенсионерам, которые работали в цеху раньше. Но по инструкции, после перерыва в работе в течение года или больше работник обязан пройти все ту же шестимесячную стажировку и сдать все экзамены, — сказал Ханевич.

Тем временем, отдел кадров предприятия в срочном порядке ищет «штрейхбрехеров» на стажировку.

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