Что сейчас происходит возле минского медуниверситета

Что сейчас происходит возле минского медуниверситета9
- 28.10.2020, 20:16
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Возле здания собрались десятки студентов, их родителей и медиков.
В Белорусском государственном медицинском университете происходят отчисления. Студенты массово собираются в поддержку коллег.
После того, как администрация БГМУ закрыла вход в учебное заведение, люди начали собираться у здания университета.
Спустя некоторое время к зданию вуза приехал ОМОН. Вышедшие студенты встали в сцепку с ожидающими на улице. Каратели начали разгон. По словам очевидцев, несколько человек задержали.
Видео опубликовали телеграм-каналы «Онлайнер» и «Нехта».