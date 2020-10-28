Что сейчас происходит возле минского медуниверситета 9 28.10.2020, 20:16

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Возле здания собрались десятки студентов, их родителей и медиков.

В Белорусском государственном медицинском университете происходят отчисления. Студенты массово собираются в поддержку коллег.

После того, как администрация БГМУ закрыла вход в учебное заведение, люди начали собираться у здания университета.

Спустя некоторое время к зданию вуза приехал ОМОН. Вышедшие студенты встали в сцепку с ожидающими на улице. Каратели начали разгон. По словам очевидцев, несколько человек задержали.

Видео опубликовали телеграм-каналы «Онлайнер» и «Нехта».

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