закрыть
28 октября 2020, среда, 21:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что сейчас происходит возле минского медуниверситета

9
  • 28.10.2020, 20:16
  • 10,562
Что сейчас происходит возле минского медуниверситета

Возле здания собрались десятки студентов, их родителей и медиков.

В Белорусском государственном медицинском университете происходят отчисления. Студенты массово собираются в поддержку коллег.

После того, как администрация БГМУ закрыла вход в учебное заведение, люди начали собираться у здания университета.

Спустя некоторое время к зданию вуза приехал ОМОН. Вышедшие студенты встали в сцепку с ожидающими на улице. Каратели начали разгон. По словам очевидцев, несколько человек задержали.

Видео опубликовали телеграм-каналы «Онлайнер» и «Нехта».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич