Почему бастуют преподаватели вузов 6 29.10.2020, 13:03

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Фото: nn.by

Студенты и преподаватели проявили чудеса самоорганизации.

В белорусских университетах бастуют преподаватели.

Об участии в национальной забастовке публично заявили преподаватели Минского лингвистического университета (МГЛУ) и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), пишет Елена Спасюк в статье на сайте naviny.by.

Преподаватели разных белорусских вузов и учителя гимназий записывают и распространяют в соцсетях видеообращения, в которых выступают против насилия, фальсификации выборов и против давления на академическое сообщество.

В целом в вузах много преподавателей, которые солидарны с бастующими студентами, однако делают это не так открыто.

«Это не классическая забастовка»

Доцент БГУИР Олег Ролич с начала учебного года думал, как поддержать студентов, но до сих пор у него не было случая открыто выразить свою позицию. Теперь он присоединился к забастовке.

«Происходящее в БГУИР — это акт солидарности с протестующими студентами и сотрудниками университетов страны, медиками, рабочими, айтишниками и другими неравнодушными», — сказал Ролич. «Это не классическая забастовка», — отметил доцент.

Побороть страх «помогает солидарность с неравнодушными единомышленниками БГУИР, со студентами, с протестующим народом Беларуси». «Откровенно говоря, жить в тисках нынешней власти надоело», — сказал Ролич.

«Невозможно свободным мыслям поставить барьеры из колючей проволоки»

В БГУИР забастовку поддержали 44 преподавателя. Список начали формировать 26 октября. Всего в вузе работает более 300 преподавателей.

Забастовка — это самоорганизованная инициатива преподавателей на местах, сказал доцент БГУИР Дмитрий Самаль. Он уверен, что с требованиями забастовки согласны гораздо больше сотрудников университета, но люди не готовы публично выражать свою позицию — есть личные сдерживающие обстоятельства, например, многие живут в служебном жилье от университета. «А кто-то работает с первокурсниками, большинство из которых несовершеннолетние, а это особая ответственность», — сказал доцент.

Дмитрий Самаль отметил, что достаточно активная публичная позиция преподавателей университета по поддержке забастовки связана с тем, что процесс обучения в БГУИР становится бессмысленным, если в стране продолжится существующая политика:

«Уже многие ИТ-компании сидят на чемоданах. Сформированный за последние 10-15 лет интеллектуальный кластер ИТ будет вынужден эмигрировать. Здесь его представители не смогут физически работать в силу моральных противоречий с режимом. И наши выпускники будут не востребованы. Не думаю, что это целенаправленная политика — выдавить всех активных за рубеж, чтобы в Беларуси устроить концлагерь. Скорее, власти решают свои тактически задачи, не задумываясь о стратегии и завтрашнем дне».

Что касается последствий для участвующих в забастовке преподавателей, Дмитрий Самаль не сомневается, что они будут. Он говорит, что ему нравится работать со студентами, но в случае потери работы не пропадет: «Я всегда смогу заработать свой кусок хлеба».

Говоря о цели забастовки преподавателей, Дмитрий Самаль отметил, что, с одной стороны, понятно, что администрация вуза не может выполнить политические требования, будучи такими же заложниками ситуации, как и преподаватели. С другой, администрация в состоянии сделать хоть какие-то шаги к академическим свободам, пойти на компромисс с преподавателями и студентами, несмотря на существующую в стране жесткую вертикаль власти:

«Университеты должны быть местом, где поощряется свободное мышление. Если свобода мысли распространяется только на техническое направление, где можно креативить, но в общественной политической жизни этого делать не рекомендуют, рано или поздно возникает когнитивный диссонанс. Невозможно свободным мыслям поставить барьеры из колючей проволоки».

«Это провоцирование власти на совершение ошибок»

Активность преподавателей — это естественная реакция на происходящие события в стране, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

И эта активность, по его мнению, «демонстрирует диаметрально противоположные позиции, раскол».

Например, после конфликта с деканом одного из факультетов БГУИР, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), задержан 21-летний студент, который призывал выходить на забастовку.

«Забастовка активизировала протестный потенциал студентов. На это стали реагировать преподаватели — кто-то, как преподаватель в Лингвистическом университете, показывает студентам средние пальцы, а кто-то защищает перед ректором, как это было в Университете культуры и искусств. Академическая среда достаточно инертна. Часто люди не готовы и не знают, как публично проявлять свою позицию. Есть преподаватели, которые не выходят в пикеты, выбирают стратегию иного сопротивления. Преподаватели напрямую общаются со студентами, они могут, читая свои предметы, заниматься обсуждением общественно-политических тем, заниматься таким образом гражданской работой. Часто такие вещи не выходят за пределы аудитории», — отметил Вадим Можейко.

Забастовка преподавателей, считает эксперт, имеет не экономический, а информационный и психологический эффект: «Это провоцирование власти на совершение ошибок».

По сути, эффективна не сама забастовка, а неадекватные действия власти в ответ на нее: «Такие забастовки — нечто символическое. Неадекватная реакция и действия власти подстегивают общество быстрее осознавать происходящее».

Реакция властей уже последовала. 27 октября на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания Лукашенко приказал отчислять бастующих студентов: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».

Такое уже случалось, например, увольняли преподавателей БГМУ, записавших видеобращение против насилия. Из соцсетей стало известно об увольнении за гражданскую позицию декана факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета Михаила Мишкевича.

Сегодня увольнение из университета для мобильного и квалифицированного специалиста — «не трагедия, решаемая проблема», отметил Вадим Можейко. Существуют европейские программы солидарности с отчисленными по политическим мотивам студентами и возможности для трудоустройства преподавателей. Есть и краткосрочная поддержка для уволенных по политическим причинам:

«Возникает, конечно, вопрос квалификации — насколько преподаватель может работать за рубежом. Пока многим людям сложно идти на риск принять решение участвовать в забастовке. Они не лояльные режиму, но им страшно».

В любом случае политическая протестная активность преподавателей и учителей — «историческое событие, которого в новейшей истории Беларуси еще не было», сказал эксперт в сфере образования Павел Терешкович.

Он процитировал Владимира Ленина, который в дореволюционный период говорил об интеллигенции, что она не может не восставать против деспотического гнета и насилия: «Другими словами, в данном случае протестует тот, кто действительно является представителем интеллигенции, кому совесть не позволяет молчать».

«Сейчас рано делать прогнозы о будущем протеста, в том числе об участии в нем преподавателей. Как историк могу сказать: перспектив у режима, существующего за счет насилия, нет никаких. Вопрос только во времени. Так что участвующие в забастовке и поддерживающие другими способами студентов преподаватели делают вклад в свое будущее, сохраняя совесть и академический авторитет», — подытожил Павел Терешкович.

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