Преподаватель ГГУ им. Скорины Наталья Суслова присоединилась к забастовке 29.10.2020, 14:34

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Смелый педагог заявила, что не может молчать.

Вчера появилась информация, что доцента кафедры русской и мировой литературы УО «ГГУ им. Ф. Скорины» Наталью Суслову собираются уволить. Ранее женщина отсидела за участие в митингах сутки, а сейчас присоединилась к забастовкам.

«Сильные Новости» поговорили с Натальей и узнали подробности происходящего.

«Я написала вчера два документа и отнесла их в отдел кадров. Уведомление о том, что я присоединяюсь к общенациональной забастовке, и заявление, что не могу продолжать сотрудничество с вузовскими структурами по причине увольнения сотрудников университетов и студентов, которые высказывают свою гражданскую позицию. Вероятно, к завтрашнему дню приказ о моем увольнении будет готов.

По какой причине меня уволят я не знаю, но могу предположить, что либо по соглашению сторон, либо увольнение по статье из-за нарушения трудового договора.

Пока никакой конкретики нет, я ухожу в никуда. Я буду искать другую работу, но не в вузовской системе. С моей стороны решения о страйке не были порывом, это осознанные выводы и действия. Я отдала уведомления в отдел кадров, вышла на улицу и в ленте новостей прочитала, что в белорусских университетах увольняют студентов и преподавателей. В этот момент я поняла, что все сделала правильно. Уверенность переросла в убежденность. Я не могу продолжать делать вид, что ничего не вижу. Для меня это свобода, в том числе выбора».

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