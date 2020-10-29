Лукашенко от страха закрыл границы, белорусы не могут вернуться домой 103 29.10.2020, 17:26

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Фото: архив auto.onliner.by

Власти заявляют, что решение принято «в связи с эпидемией».

Сегодня во второй половине дня стала распространяться информация о закрытии границы с Литвой, Польшей, Латвией, Украиной. Вернуться на родину наши граждане не могут. В ГПК подтвердили информацию по Литве, уточнив, что решение принято в связи с пандемией, сообщает onliner.by.

«К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, — рассказали в службе оперативного дежурства Гродненской таможни. — Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать». Также пока неизвестно, сколько времени продлится ограничение на въезд.

фото с сайта: auto.onliner.by

Как сообщает Telegram-канал NEXTА, десятки белорусов не пускают домой.

На белорусских пунктах пропуска скопилось много машин. Никого из приезжих с территории Украины, Литвы и Польши не впускают. Пограничники разворачивают всех обратно со словами: «Возвращайтесь обратно».

Стоит отметить, что ранее никакого официального распоряжения о закрытии границ не поступало.

Возвращающихся из Украины белорусов также не пускают домой

Читатель tut.by, который пытается въехать в Беларусь из Украины, рассказывает, что погранпереход «Новая Гута» закрыт со стороны Украины. Стоит больше 10 машин, рейсовый автобус, фуры. Из Беларуси машины выпускают без проблем.

— К нам вышел представитель перехода майор Хомутов и сказал, что переход закрыт в связи с карантинными мероприятиями, а какими и что делать, не комментируется. Предлагали вернуться обратно в Украину или ожидать каких-то комментариев в автомобилях. Госпогранкомитет никаких комментариев по горячей линии не дает, — говорит он.

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