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Возвращающихся из Украины белорусов также не пускают домой

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  • 29.10.2020, 17:59
  • 6,281
Возвращающихся из Украины белорусов также не пускают домой
Фото: onliner.by

Им предлагают «вернуться в Украину».

Читатель tut.by, который пытается въехать в Беларусь из Украины, рассказывает, что погранпереход «Новая Гута» закрыт со стороны Украины. Стоит больше 10 машин, рейсовый автобус, фуры. Из Беларуси машины выпускают без проблем.

— К нам вышел представитель перехода майор Хомутов и сказал, что переход закрыт в связи с карантинными мероприятиями, а какими и что делать, не комментируется. Предлагали вернуться обратно в Украину или ожидать каких-то комментариев в автомобилях. Госпогранкомитет никаких комментариев по горячей линии не дает, — говорит он.

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