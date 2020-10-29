Астрономы впервые наткнулись на планету-изгоя размером с Марс или Землю 2 29.10.2020, 19:25

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иллюстрационное Фото: EPA/NASA/JPL-Caltech

Ученые нашли ее благодаря небольшой гравитационной микролинзе.

Ученые впервые обнаружили в межзвездном пространстве небольшую планету-изгой. По размерам она сопоставима с Землей и другими планетами Солнечной системы. Статью с описанием находки опубликовал научный журнал Astrophysical Journal Letters.

"Когда мы получили первые сигналы от гравитационной микролинзы, то сразу же стало ясно, что свет далекой звезды искривляет небольшой объект, планета OGLE-2016-BLG-1928 размером с Марс или Землю. Мы уверены, что причиной не мог быть объект, который вращается вокруг звезды, так как мы бы зафиксировали ее следы", – рассказал один из авторов работы, планетолог из Варшавского университета (Польша) Радослав Полески.

За последнее десятилетие астрономы обнаружили в ближайших к нам областях межзвездной среды сразу несколько тусклых и холодных небесных тел, которые часто называют планетами-изгоями. Их точное происхождение и природа пока не ясны.

Одни ученые считают их крупными планетами, которые оказались выброшены за пределы своих звездных систем из-за сложных гравитационных взаимодействий. Другие исследователи предполагают, что на самом деле это очень холодные и небольшие коричневые карлики, "неудавшиеся" звезды крайне малой массы.

Все ранее известные астрономам потенциальные и подтвержденные планеты-изгои были в несколько раз тяжелее и крупнее Юпитера. Поэтому ученые не могли объяснить, как часто в межзвездном пространстве оказываются менее крупные планеты размером с Землю. Отчасти это связано с тем, что существующие инструменты физически не могут увидеть столь небольшие объекты за пределами Солнечной системы.

Перепись "планет-изгоев"

Поэтому ученые ищут "планеты-изгои" по тому, как сильно их притяжение искривляет свет звезд, проходящий через их ближайшие окрестности. Астрономы уже много лет ведут подобные наблюдения в рамках проекта OGLE, однако за все время его работы астрономы нашли всего лишь четыре кандидата на роль планет-изгоев. Однако недавно ученых ждал успех в этой области.

Анализируя данные, которые были получены в рамках OGLE в июне 2016 года, Полески и его коллеги открыли первую планету-изгоя размером с Землю. Их внимание привлекла звезда в созвездии Стрельца, свет которой искривляла гравитационная микролинза, существовавшая всего 42 минуты.

Детально изучив это событие, астрономы подтвердили, что его причиной не были ошибки инструментов или активность самой звезды. Они определили примерные размеры планеты-изгоя: оказалось, что она сопоставима с Землей или увеличенной копией Марса.

В целом ученые почти на 100% уверены в том, что этот изгой находится в межзвездной среде, а не вращается вокруг другой звезды. В этом случае он находился бы на огромном расстоянии от звезды: в восемь раз больше, чем дистанция между Землей и Солнцем.

Полески и его коллеги отмечают, что открытие планеты OGLE-2016-BLG-1928 дает большие надежды на то, что строящаяся орбитальная обсерватория WFIRST, предназначенная для поиска "планет-изгоев", сможет открыть десятки подобных планет. Их "перепись" поможет понять, как часто это происходит, и как подобные процессы могут влиять на обитаемость нашей Галактики в целом.

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