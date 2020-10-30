Медики назвали три фактора, которые делают человека неуязвимым для коронавируса 30.10.2020, 12:40

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Это поможет в лечении COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов назвал несколько причин, из-за которых человек может оставаться устойчив к коронавирусу.

27 октября академик Арег Тотолян сообщил, что существует группа людей, которые не заболевают COVID-19 даже при многократных контактах с зараженными. При этом объяснить явление только соблюдением противоэпидемиологических правил нельзя.

По мнению Викулова, причиной такой устойчивости может быть низкая вирусная нагрузка или эффект иммунной системы, либо оба фактора в совокупности. Кроме того, могут сыграть роль обстоятельства, которые выявит генетический анализ, пишет orthodox.od.ua.

Специалист напомнил, что ранее в ходе генетического изучения ВИЧ и гепатита были найдены «нон-прогрессоры» — заболевшие, у которых наблюдается очень медленная прогрессия. Это помогло в лечении.

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