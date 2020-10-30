Известный врач назвал несколько простых способов защиты от коронавируса

Известный врач назвал несколько простых способов защиты от коронавируса2
- 30.10.2020, 16:12
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Эти методы действенны в течение всего года, включая зимний период.
Известный британский врач Рандж Сингх дал три простых совета, как защитить себя в период пандемии COVID-19. По словам эксперта, эти методы действенны в течение всего года, включая зимний период. Они помогут существенно улучшить состояние здоровья, передает obozrevatel.com.
Совет номер один – это питаться как можно здоровее. Медик отметил, что употребление достаточного количества пищи помогает организму быть в тонусе.
Во-вторых, по словам Сингха, необходимо больше физической активности для укрепления психического и физического здоровья.
Совет номер три – здоровый полноценный сон. «Мы часто забываем, насколько это важно, но качественный сон имеет долгосрочное влияние на наше физическое здоровье, улучшает наше психическое самочувствие и помогает поддерживать иммунную систему», – отметил Сингх.
Ранее мы сообщали о том, что согласно ВОЗ, маска может быть эффективным средством только при соблюдении ряда правил и вкупе с регулярной обработкой рук. Однако из-за неплотного прилегания к лицу, она лишь немного уменьшает вероятность заражения.