Арвидас Анушаускас: Мы хотим, чтобы санкции против режима Лукашенко носили общеевропейский характер 2 30.10.2020, 16:47

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Арвидас Анушаускас

Фото: 15min.lt

Победившие на выборах литовские консерваторы заявили о еще большей поддержке белорусской демократии.

По результатам второго тура парламентских выборов в Литве наибольшее количество мест в новом составе Сейма получит партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы». Они сумели провести в национальный парламент 50 своих представителей, сообщает «Голос Америки».

Ожидается, что литовские консерваторы составят коалицию с Движением либералов и Партией свободы, получившими соответственно 13 и 11 мест в Сейме.

Пока неизвестно, кто станет очередным министром иностранных дел Литовской Республики. Линас Линкявичюс, занимавший этот пост с декабря 2012 года, не смог избраться в новый состав Сейма.

Тем временем лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что внешняя политика страны, в основном «и далее будет основываться на тех же или на сходных принципах, на которых она основывалась до сих пор». И пояснил: «это означает стратегическое партнерство между соседями, как с Балтийскими государствами, так и с Польшей, несомненно, трансатлантическое звено, которое вообще является гарантом нашей безопасности».

При этом, по словам Габриэлюса Ландсбергиса, некоторой корректировке может подвергнуться белорусское направление внешней политики Литвы: «Я думаю, что должно продолжаться и усиливаться внимание к белорусской оппозиции. Я думаю, что здесь мы можем укрепить это внимание, предоставляя реальную и финансовую, и политическую помощь тем людям, которые сейчас находятся в Литве, борются за демократическое будущее Беларуси», - сказал он на пресс-конференции по итогам второго тура парламентских выборов в Литве.

Избравшийся в Сейм на новый срок от партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Арвидас Анушаускас (Arvydas Anušauskas) считает, что официальный Вильнюс в определенной степени уже осуществляет эти положения. «Когда мы узнали о фальсификации результатов выборов в Беларуси, Сейм Литвы принял соответствующую резолюцию о ситуации в этой стране. Мы поддерживали контакты с представителями гражданского общества в Беларуси как до выборов, так и после них. И дальше будем их поддерживать. И те люди, которые просят политического убежища в Литве, тоже находят нашу поддержку», - сказал литовский политик к беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По словам Анушаускаса, эта поддержка имеет особое значение, поскольку Литва представлена во всех структурах евро-атлантического сообщества.

Что же касается политики будущего состава МИД, то Арвидас Анушаускас напомнил, что Лукашенко вынудил Литву сократить свое дипломатическое представительство в Минске. «Но я думаю, что преемственность (с политикой предыдущего министра иностранных дел - ред.) будет, а также будет звучать наш более решительный голос в европейских институциях. Потому что мы пытаемся, чтобы введенные нами санкции против нескольких десятков белорусских политиков, виновных в преследовании мирных демонстрантов, были не только нашей инициативой, но носили бы общеевропейский характер», - подчеркнул он.

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