Работники МЭТЗ держат забастовку с понедельника 9 30.10.2020, 22:04

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Рабочие Минского электротехнического завода нуждаются в поддержке.

Работники МЭТЗ держат забастовку с понедельника, не смотря на репрессии.

«Сварщики цеха 16 (заготовка Колядичи все 3 смены) и цеха 6 (заготовка на Уральской, за исключением 1 человека) с понедельника остановили выполнение каких либо работ. Три сварщика из Колядич отстранены 27-го числа, пропуска заблокированы, но забастовка продолжается.

В цехах производятся корпуса трансформаторов, в итоге, через пару дней производство может встать полностью», - рассказал рабочий телеграм-каналу «Баста!».

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