Ученые подсчитали число планет с внеземной жизнью 2 30.10.2020, 22:11

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Астрономы при подсчетах учитывали фактор присутствия жидкой воды.

Международная группа ученых подсчитала число планет, потенциально пригодных для развития внеземных форм живых организмов. Согласно выводам исследователей, в Млечном Пути может находиться до 300 миллионов обитаемых планет. Результаты работы представлены в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal, кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали каталог планет-кандидатов Kepler DR25 и свойства родительских звезд на основе данных Gaia. Ученые рассмотрели экзопланеты, чей радиус достигает 0,5-1,5 радиуса Земли, а также имеющие скалистую поверхность и вращающиеся вокруг солнцеподобных звезд того же возраста и температуры, что характерны для Солнца (4500-6000 градусов по Цельсию). Кроме того, астрономы учитывали такой важный фактор, как присутствие жидкой воды, зависящее от количества света, попадающего на планету.

Согласно выводам ученых, с 95-процентной вероятностью ближайшая пригодная для жизни планета находится на расстоянии около шести парсеков (около 20 световых лет) от Солнца. В пределах 10 парсеков (32 световых года) от Солнца находятся примерно четыре скалистые планеты, вращающиеся вокруг красного карлика или солнцеподобной звезды.

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