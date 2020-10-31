Иван Яковина: У Лукашенко осталась лишь одна неделя 13 31.10.2020, 11:55

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Иван Яковина

Безумный правитель превращается в чемодан без ручки.

Ультиматум Светланы Тихановской закончился 25 октября, поэтому на этой неделе в Беларуси начались забастовки, неплатежи по услугам ЖКХ, невыплата налогов — все то, что она обещала в том случае, если бывший президент этой страны Александр Лукашенко откажется исполнить условия ультиматума. А именно — уйти в отставку, прекратить насилие и отпустить всех политзаключенных. Естественно, эти условия он не выполнил, пишет в статье на сайте «Нового времени» журналист Иван Яковина.

Фактически Лукашенко не дают торговать, не дают вывозить товары за границу и получать за это деньги.

Белорусы взяли на вооружение финансовое обескровливание режима. И тут важный момент, если до 7 ноября Лукашенко не остановит все протесты в своей стране, то Владимир Путин приостановит финансирование, как он обещал еще в сентябре, и будет искать другого, более эффективного лидера. Этот явно уже ни на что не способен — Лукашенко превращается в ненужный чемодан без ручки, который не жалко бросить. Его и бросят.

Почему 7 ноября? Потому что 4 ноября будет объявлены итоги выборов президента в США. Скорее всего, победит Джо Байден, который сразу же начнет перекрывать кислород Москве. Кремлю не нужна будет гиря на ноге в виде безумного и бестолкового Лукашенко. Ему обрежут финансирование, тем более, что Россия сама сидит без денег.

Оставшись без денег Лукашенко, конечно, проиграет. Ему будет нечем платить ни ментам, ни рабочим, ни пенсионерам, ни чиновникам, а ведь он сам создал в стране систему, в которой государство всем за все платит. Сейчас менты за него, а очень многие простые работяги пока не ходят митинговать. Но оставшись без денег, они пойдут на митинги, а вот менты без денег уже не будут рисковать и разгонять демонстрации не будут. Даже у них есть семьи, которые надо кормить. Режим без денег не может функционировать — это аксиома.

У бывшего правителя осталась лишь одна неделя для того, чтобы прекратить протесты. Он понимает, что после 7 ноября его власть начнет сыпаться на глазах.

Пожелаем же белорусам победы в их схватке с полоумной диктатурой.

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