Такая власть не нужна
- Алексей Мельников
- 31.10.2020, 13:26
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Ковидный год отполировал эти истины до блеска.
Раз за разом одно и то же.
Очередная управленческая трагедия (медицина, армия, экология, др.) и стандартная реакция начальства.
Сначала молчание, затем отрицание, потом недоверчивое к сообщениям медиа – «проводится проверка». И, наконец, - «возбуждено дело». Долгая мутота «следствия» и какое-нибудь решение. В лучшем случае. Все, работа начальства выполнена. Спи спокойно, страна.
Кому нужна такая власть?
При ней двадцать лет – трагедия за трагедией, провал за провалом. «Проверили» и «возбудили» - ничего не меняют. Доказано. Точка.
То же самое с «борьбой с коррупцией». Безостановочным потоком идет поимка коррупционеров на всех уровнях, кроме самого высшего, но расхитителей общественных денег не становится меньше.
Более того, самые государственные решения легализуют хищение общественных средств (последний пример – маркировка товаров).
В демократических странах такого нет.
И нам такое больше не нужно. Нам надо, чтобы системы была устроена так, чтобы не стало поводов для проверок и возбуждения дел.
С начальством проблемы. В нем заложены провалы и коррупция.
Оно установило порядки, при которых смысл государственной службы – личное обогащение служителей. Сама служба – инструмент, обязанности по ней – приложение к главной задаче.
На всех уровнях – от главы государства до любого невысокого чиновника, у которого есть возможность что-то получить.
Ковидный год обнажил эти известные истины и, можно сказать, обглодал до костей, отполировал до блеска.
Алексей Мельников, t.me