Такая власть не нужна Алексей Мельников

31.10.2020, 13:26

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Ковидный год отполировал эти истины до блеска.

Раз за разом одно и то же.

Очередная управленческая трагедия (медицина, армия, экология, др.) и стандартная реакция начальства.

Сначала молчание, затем отрицание, потом недоверчивое к сообщениям медиа – «проводится проверка». И, наконец, - «возбуждено дело». Долгая мутота «следствия» и какое-нибудь решение. В лучшем случае. Все, работа начальства выполнена. Спи спокойно, страна.

Кому нужна такая власть?

При ней двадцать лет – трагедия за трагедией, провал за провалом. «Проверили» и «возбудили» - ничего не меняют. Доказано. Точка.

То же самое с «борьбой с коррупцией». Безостановочным потоком идет поимка коррупционеров на всех уровнях, кроме самого высшего, но расхитителей общественных денег не становится меньше.

Более того, самые государственные решения легализуют хищение общественных средств (последний пример – маркировка товаров).

В демократических странах такого нет.

И нам такое больше не нужно. Нам надо, чтобы системы была устроена так, чтобы не стало поводов для проверок и возбуждения дел.

С начальством проблемы. В нем заложены провалы и коррупция.

Оно установило порядки, при которых смысл государственной службы – личное обогащение служителей. Сама служба – инструмент, обязанности по ней – приложение к главной задаче.

На всех уровнях – от главы государства до любого невысокого чиновника, у которого есть возможность что-то получить.

Ковидный год обнажил эти известные истины и, можно сказать, обглодал до костей, отполировал до блеска.

Алексей Мельников, t.me

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